Nürnberg (AFP) Der deutsche Arbeitsmarkt wird nach Einschätzung der Arbeitsagenturen bis Jahresende stabil bleiben. "Der Arbeitsmarkt ist weiter gut in Form", erklärte am Montag Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Im nächsten Jahr sei zu erwarten, dass sich die hohen Flüchtlingszahlen in der Arbeitslosigkeit niederschlagen. Das sei aber nicht als Verschlechterung der Arbeitsmarktlage zu werten, betonte Weber. Die Arbeitslosigkeit werde nur vorübergehend ansteigen - wenn die Zeit intensiv für Förderung und Vermittlung genutzt werde.

