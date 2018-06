Berlin (AFP) Vor den neuen Verhandlungen im festgefahrenen Kita-Tarifkonflikt hat die Arbeitgeberseite die Gewerkschaften vor überzogenen Forderungen gewarnt. "Die Kommunen sind schlicht an der Grenze der Belastbarkeit angelangt", sagte der Verhandlungsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Thomas Böhle, am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Auf die Frage nach einem Kompromiss verwies er grundsätzlich auf das Schlichtungsergebnis von Ende Juni, in dessen Rahmen aber "andere Gewichtungen" vereinbart werden könnten.

