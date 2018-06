Berlin (AFP) CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat den Kurs von Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingskrise gegen Kritik verteidigt. "Die CDU hat einen klaren Kurs in der Asyl- und Flüchtlingspolitik: Hilfe für Menschen in Not und Abschiebung abgelehnter Asylbewerber", sagte Tauber am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Merkel habe stets gesagt, dass nicht alle nach Deutschland kommenden Flüchtlinge bleiben könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.