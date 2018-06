Berlin (AFP) Angesichts der deutlich steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland fordert die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner künftig konkrete Regeln und Vereinbarungen zur Integration von Flüchtlingen in Deutschland. "Integration ist keine Einbahnstraße", sagte Klöckner der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). Daher brauche Deutschland "eine Art Integrationsvereinbarung mit den Flüchtlingen". "Wer unser Asylrecht in Anspruch nimmt, der muss sich zu unseren rechtsstaatlichen Spielregeln, zu den Grundsätzen unserer Verfassungskultur bekennen", forderte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin.

