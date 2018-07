Brüssel (AFP) Die EU hat ihren Militäreinsatz im Mittelmeer gegen Schleuser von Flüchtlingen nach einem Mädchen benannt, das nach der Rettung ihrer Eltern auf einem deutschen Schiff geboren worden war. Die Mission werde "Sophia" genannt, teilte der Rat der Europäischen Union am Montag in Brüssel mit. Das kleine Mädchen, das inzwischen einen Monat alt ist, war auf dem deutschen Schiff "Schleswig-Holstein" geboren worden, nachdem ihre aus Somalia stammenden Eltern vor der Küste Libyens am 22. August gerettet worden waren.

