Berlin (AFP) In der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen mehrt sich in der Union die Kritik an der "Wir schaffen das"-Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Die Probleme müssen klar benannt und auch unbequeme Wahrheiten ausgesprochen werden", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch der "Passauer Neuen Presse" vom Montag. "Es kann nicht nur Wohlfühlsprech geben."

