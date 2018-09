Warschau (AFP) Mehrere Wochen nach den ersten Veröffentlichungen über das Auffinden eines sagenumwobenen Nazi-Zugs in Schlesien hat das polnische Militär den Beginn einer Inspektion des mutmaßlichen Fundorts bekanntgegeben. "Wir wollen feststellen, ob es auf dem Gelände gefährliches Material gibt", sagte Oberst Artur Talik am Montag. Er leitet die Untersuchungen, die mit Hilfe von Minen-Detektoren und Geo-Radar erfolgen. Der Gouverneur der Region Niederschlesien, Tomasz Smolarz, kündigte "weitere Entscheidungen" an, sobald "die Sicherheit gewährleistet" sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.