Berlin (AFP) Die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland ist weiterhin sehr groß. Bei der gesetzlichen Rente beträgt der Unterschied 57 Prozent, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht, die AFP am Montag vorlag. Mit 61 Prozent ist die Lücke in den alten Bundesländern demnach deutlich größer als im Osten. In den neuen Ländern, wo Frauen häufiger und länger berufstätig waren, beträgt sie 35 Prozent.

