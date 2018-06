Genf (AFP) In der Schweiz sind nach Einschätzung der Behörden etwa 130.000 Fahrzeuge von Volkswagen unterwegs, in die die Software zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut sein könnte. Das teilte das Schweizer Bundesamt für Straßen am Montag in einer Erklärung mit. Im Moment handelt es sich demnach nur um Diesel-Modelle der Volkswagen-Gruppe, die zwischen 2009 und 2014 von Audi, Seat, Skoda und Volkswagen hergestellt wurden. Die Untersuchungen dauern an.

