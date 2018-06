Horst (AFP) Nach einem gemeinsamen Besuch in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern haben Politiker von SPD und Grünen das Auftreten der rechtsextremen NPD in der Unterkunft scharf kritisiert. Die NPD-Landtagsabgeordneten hätten die Besichtigung lediglich nutzen wollen, "um ihre Vorurteile gegenüber Flüchtlingen zu bestätigen", sagte SPD-Landtagsfraktionschef Norbert Nieszery am Montag in Horst bei Boizenburg. Es sei "perfide, so zu tun, als lebten die Flüchtlinge hier im Schlaraffenland".

