Halle (AFP) Söhne arbeitsloser Väter sind selbst häufig auch ohne Job: Eine am Montag veröffentlichte Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) belegt den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit von Vätern und ihren Söhnen. Bei Familien mit Migrationshintergrund fehlt dieser Zusammenhang demnach allerdings, und im Osten ist er weit schwächer ausgeprägt als im Westen. Das Leibniz-Institut zieht den Schluss, dass in Deutschland der familiäre Hintergrund einen starken Einfluss auf die Erfolgschancen von Jugendlichen hat und Bildungsangebote und außerschulische Förderung dies offenbar nicht ausgleichen können.

