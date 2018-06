Dresden (AFP) Zuwanderung lässt einer Studie zufolge die deutsche Gesellschaft weniger schnell altern und langsamer schrumpfen. Ohne Zuwanderung würden in Deutschland im Jahr 2030 über fünf Millionen Menschen weniger leben als mit "moderater Zuwanderung", wie aus einer am Montag in Dresden veröffentlichten Studie des ifo-Instituts hervorgeht. Migranten seien zudem im Durchschnitt jünger als die restliche Bevölkerung und würden eine höhere Geburtenziffer aufweisen, was insgesamt zu einer Verjüngung der Gesellschaft beitrage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.