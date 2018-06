Kundus (AFP) Mit rund 2000 Kämpfern haben die radikal-islamischen Taliban am Montag die nordafghanische Stadt Kundus erobert, in deren Nähe früher die Bundeswehr stationiert war. "Die Taliban haben die Stadt eingenommen", sagte ein Polizeisprecher in Kundus. Es ist das erste Mal seit ihrer Entmachtung 2001 durch eine internationale Mililtärkoalition, dass die Taliban die Kontrolle einer größeren afghanischen Stadt übernehmen konnten.

