Washington (AFP) Der "Supermond" in Kombination mit einer totalen Mondfinsternis hat Himmelsgucker in aller Welt begeistert. Im New Yorker Stadtteil Brooklyn versammelten sich zahlreiche Menschen in der Nacht zum Montag und versuchten, das seltene Phänomen mit ihren Mobiltelefonen zu fotografieren. In Washington verdeckten Wolken fast vollständig das Spektakel. Auch in Indiens Großstädten war die Mondfinsternis nicht zu sehen - dafür konnten mit Teleskopen ausgerüstete Astronomiefans im Nordosten des Landes einen Blick darauf erhaschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.