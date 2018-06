Berlin (AFP) Angesichts der zahlreichen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte hat der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) davor gewarnt, beim Schutz der Heime zu sparen. "Ein Sicherheitsmitarbeiter auf weit über 100 Flüchtlinge – diese Rechnung kann nicht sicher sein", erklärte Verbandspräsident Gregor Lehnert am Montag in Berlin. Derzeit würden schätzungsweise zwischen 5000 und 10.000 private Sicherheitskräfte in Flüchtlingsunterkünften eingesetzt, Tendenz steigend.

