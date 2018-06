Frankfurt/Main (AFP) Die Aktie des krisengebeutelten Autobauers Volkswagen hat erneut stark nachgegeben. Am Montagmorgen lag das Wertpapier in Frankfurt am Main zeitweise um über sechs Prozent im Minus. Nach Bekanntwerden der Manipulationsaffäre hatte die Aktie in der vergangenen Woche dramatisch an Wert verloren und binnen zwei Tagen mehr als ein Drittel des Wertes eingebüßt.

