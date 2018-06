Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Russland zentral an der Konfliktlösung in Syrien zu beteiligen. Wenn Russland sich am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "beteiligen und seinen Einfluss in eine Suche nach einer dauerhaften Lösung einbringen will, halte ich das für positiv", sagte von der Leyen den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). "Wir brauchen alle, um wieder Frieden in der Region zu schaffen", fügte sie hinzu.

