Tripolis (AFP) Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat am Montag bei mehreren Rettungseinsätzen vor der libyschen Küste 373 Flüchtlinge an Bord des Schiffes "Dignity One" genommen. Wie ein MSF-Sprecher sagte, wurden die geretteten Flüchtlinge, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, nach Italien gebracht.

