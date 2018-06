New York (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat sich am New Yorker Broadway ein überraschendes Bad in der Menge gegönnt - und dort auch freudestrahlend die Tänzerinnen des Pariser Varieté-Clubs Moulin Rouge getroffen. Der zu einem wahren diplomatischen Marathon in New York weilende Hollande nutzte am Sonntag während des UN-Nachhaltigkeitsgipfels eine Pause, um am Broadway aufgebaute Werbestände für Frankreich zu besuchen.

