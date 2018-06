New York (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat vor den Vereinten Nationen eine Erhöhung der Entwicklungshilfen seines Landes um vier Milliarden Euro angekündigt. Durch diese Erhöhung solle Frankreichs Entwicklungshilfe ab 2020 auf zwölf Milliarden Euro steigen, sagte Hollande am Sonntag in einer Rede zum Abschluss des UN-Nachhaltigkeitsgipfels in New York. Wie die Gelder zwischen der Bekämpfung von Armut und dem Kampf gegen den Klimawandel aufgeteilt werden sollen, teilte Hollande nicht mit.

