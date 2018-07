Paris (AFP) Die französische Regierung rechnet für das kommende Jahr mit Nachzahlungen von Steuersündern in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Die neue Schätzung falle um 600 Millionen Euro höher aus als bislang, sagte Finanzminister Michel Sapin am Montag in Paris. Für dieses Jahr wird mit Steuernachzahlungen von 2,65 Milliarden Euro gerechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.