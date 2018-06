London (AFP) Der subversive Freizeitpark Dismaland des britischen Künstlers Banksy findet nach seiner Schließung eine Weiterverwendung: Holz und Bauten des Parks im englischen Seebad Weston-super-Mare sollen für Flüchtlingsunterkünfte in Calais benutzt werden. "Bald... Dismaland Calais", hieß es am Montag auf der Internetseite des Anti-Disney-Parks. Er war am Sonntagabend wie geplant nach fünf Wochen wieder geschlossen worden, nachdem er rund 150.000 Besucher angezogen hatte.

