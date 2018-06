Teheran (AFP) Nach der tödlichen Massenpanik bei der islamischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien plant Irans Präsident Hassan Ruhani eine vorzeitige Abreise von der UN-Generaldebatte, um an einer Trauerzeremonie teilzunehmen. Ruhani werde New York unmittelbar nach seiner für Montag geplanten Rede verlassen, teilte die iranische UN-Vertretung mit. Die Trauerzeremonie soll demnach am Dienstag in der Hauptstadt Teheran stattfinden.

