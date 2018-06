New York (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat bei der UN-Generaldebatte die internationale Gemeinschaft zur Zusammenarbeit im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aufgerufen. Wie vor ihm Russlands Präsident Wladimir Putin forderte Ruhani am Montag in New York eine "vereinigte Front" gegen die IS-Miliz, die weite Gebiete in Syrien und im Irak kontrolliert. Zur Zukunft des syrischen Machthabers Baschar al-Assad äußerte sich Ruhani in seiner Rede nicht und sagte lediglich, der Iran sei "bereit zu helfen, Demokratie nach Syrien zu bringen".

