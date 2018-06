Tokio (AFP) Kein Interesse an Frauenförderung: Nicht eine einzige Firma hat sich in Japan für ein Regierungsprogramm beworben, dass eine höhere Quote von Frauen in Führungspositionen mit Geldprämien belohnen wollte. Offensichtlich seien die Bedingungen für die Förderung zu streng gewesen, sagte eine Sprecherin des zuständigen Gesundheitsministeriums am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Das Programm sei "nicht gut".

