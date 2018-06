Kabul (dpa) – Die radikalislamischen Taliban haben einen koordinierten Angriff auf die nordafghanische Provinzhauptstadt Kundus begonnen. Kundus-Stadt sei am Morgen aus mehreren Richtungen angegriffen worden, sagte Provinz-Polizeisprecher. Taliban-Kämpfer lieferten sich in der Stadt Straßenkämpfe mit Sicherheitskräften. "Wir haben Luftunterstützung angefordert." Verstärkung sei in der Stadt eingetroffen. Angaben über Opfer gibt es noch nicht. Die Bundeswehr war vor zwei Jahren aus ihrem Feldlager am Rande der Stadt abgezogen.

