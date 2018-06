Eindhoven (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben sich bei der EM in Belgien und den Niederlanden mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel eine gute Ausgangslage für die Zwischenrunde erarbeitet. Mit dem 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) in Eindhoven gegen Tschechien sicherte sich die Mannschaft von Bundestrainer Luciano Pedullà Platz zwei in der Gruppe D und trifft im Kampf um das Viertelfinalticket am Mittwoch auf Außenseiter Ungarn.

"Wir haben heute richtig gut gespielt, besonders im Aufschlag und in der Abwehr. Zuletzt haben wir es nicht geschafft, die Leistung hochzuhalten. Heute hat das über drei Sätze geklappt", sagte Pedullà.

Den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Einzug in die Runde der letzten Acht hatte der Vize-Europameister mit einem 0:3 gegen den Mitfavoriten Serbien schon zum Auftakt verspielt. Für das Play-off-Spiel und ein mögliches Viertelfinale gegen die Türkei, Erster der Gruppe B, reisen die Schmetterlinge ins belgische Antwerpen. Die Finalrunde findet am Wochenende in Rotterdam statt.