Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen bestreiten bei der EM in Belgien und den Niederlanden um 17.00 Uhr ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Tschechien. Gegen die in der Weltrangliste 20 Plätze niedriger eingestuften Tschechinnen ist in Eindhoven der zweite Sieg fest eingeplant, um Platz zwei in der Gruppe zu sichern. Das letzte Duell der beiden Teams bei der EM 2011 ging mit 3:0 klar an Deutschland.

Die deutschen Tischtennis-Teams kämpfen bei der EM in Jekaterinburg um den Einzug ins Endspiel. Die Herren-Auswahl um Dimitrij Ovtcharov trifft um 16.00 Uhr im Halbfinale auf Frankreich, die Damen bekommen es bei ihrer Mission Gold-Hattrick um 13.00 Uhr mit Gastgeber Russland zu tun.

Zum Abschluss des neunten Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der Tabellenvierte Eintracht Braunschweig um 20.15 Uhr den Fünften SpVgg Greuther Fürth zum Verfolgerduell. Die Formkurve zeigt bei beiden Kontrahenten steil nach oben. Braunschweig blieb bei einem Remis fünfmal in Serie ungeschlagen, Fürth viermal hintereinander und gewann davon die letzten drei Partien.