Apeldoorn (SID) - Die Volleyball-Frauen der Türkei sind bei der EM der mögliche Viertelfinal-Gegner der deutschen Mannschaft. Die Goldmedaillen-Gewinnerinnen der Europaspiele in Baku bezwangen Co-Gastgeber Belgien problemlos mit 3:0 und zogen damit als Erste der Gruppe B direkt in die Runde der letzten Acht ein. Dort treffen die Türkinnen auf den Sieger des Play-off-Duells zwischen Deutschland und Ungarn.

Ebenfalls direkt für das Viertelfinale qualifiziert ist der zweite Gastgeber Niederlande, der den Mitfavoriten Italien überraschend deutlich 3:0 schlug. Titelverteidiger Russland, der bereits vor seinem letzten Gruppenspiel als Sieger der Gruppe C feststand, leistete sich eine 0:3-Niederlage gegen Kroatien. Anders machte es Serbien, das in der deutschen Gruppe D auch das bedeutungslose dritte Spiel gegen Rumänien souverän mit 3:0 gewann und damit ohne Satzverlust ist.

Nur die Gruppensieger lösten direkt das Ticket für das Viertelfinale am Donnerstag. Die zweit- und drittplatzierten Mannschaften spielen am Mittwoch in den Play-offs die Gegner der Gruppenersten aus. Neben dem deutschen Duell mit Ungarn treffen dort Belgien und Tschechien, Italien und Kroatien sowie Weißrussland und Polen aufeinander.