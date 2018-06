Washington (AFP) Der US-Konzern Apple ist mit dem Absatz seiner neuen iPhone-Modelle hoch zufrieden: 13 Millionen Exemplare seien von Freitag bis Sonntag verkauft worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Diese Zahl sei "phänomenal" und schlage alle früheren Ergebnisse der ersten Verkaufswochenenden für neue Apple-Produkte, erklärte Konzernchef Tim Cook. Die neusten Modelle 6S und 6S Plus sind seit Freitag in neun Ländern erhältlich, darunter Deutschland und China. Ab dem 9. Oktober werden sie laut Apple in 40 weiteren Ländern verkauft, unter anderem in Italien und Russland.

