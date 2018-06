Philadelphia (AFP) Das nächste Familientreffen der katholischen Kirche findet 2018 in Dublin statt. Das teilte der Vorsitzende des Päpstlichen Familienrats, Erzbischof Vincenzo Paglia, am Sonntag am Ende der Papst-Messe zum Abschluss des diesjährigen Familientreffens in der US-Metropole Philadelphia mit. Die Entscheidung für die irische Hauptstadt wurde demnach von Papst Franziskus gefällt. Wie das Treffen in Philadelphia könnte er auch das Ereignis in Dublin besuchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.