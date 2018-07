New York (AFP) US-Präsident Barack Obama hat in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte den Abtritt des syrischen Machthabers Baschar al-Assad zur Bedingung für eine politische Lösung in dem Bürgerkrieg gemacht. "Realismus gebietet, dass Kompromisse erforderlich sind, um die Kämpfe zu beenden", sagte Obama am Montag in New York. "Aber Realismus gebietet auch einen geführten Übergang weg von Assad zu einem neuen Anführer."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.