New York (AFP) US-Präsident Barack Obama und Russlands Staatschef Wladimir Putin sind zu ihrem ersten bilateralen Gespräch seit mehr als zwei Jahren zusammengekommen. Beide Staatsmänner gaben sich am Montag am Rande der UN-Generaldebatte in New York die Hand und zogen sich in einen abgeschirmten Raum zurück.

