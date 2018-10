Kabul (AFP) Nach ihrer Eroberung der nordafghanischen Stadt Kundus haben die radikalislamischen Taliban dort die Einführung des islamischen Rechts der Scharia angekündigt. Ein am Dienstag auf dem Online-Portal Facebook veröffentlichtes Video der Extremisten zeigt ein Taliban-Mitglied vor einer Menschenmenge, die mit "Inschallah" (so Gott will) auf dessen Scharia-Ankündigung antwortet. Zu sehen ist auch, wie die Taliban ihre weiße Flagge auf dem zentralen Platz der Stadt hissen.

