Paris (dpa) - Heiko Schaffartzik, der Co-Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, spielt künftig in Frankreich. Der 31-Jährige wechselt vom deutschen Vizemeister FC Bayern München zum französischen Meister Limoges CSP, gab der französische Spitzenclub bekannt.

Schaffartzik ist der dritte deutsche Spieler nach Alexander Kühl (2003) und Yassin Idbihi (2008/2009), der beim elfmaligen französischen Meister einen Vertrag erhält.

Der Kontrakt des Aufbauspielers beim FC Bayern war nach zwei Spielzeiten ausgelaufen. Dabei sei es "in keinster Weise ums Geld" gegangen, betonte Schaffartzik unlängst. "Es war so ein bisschen die sportliche Situation, die Rolle, die mir zugedacht war in der Mannschaft. Da sehe ich mich halt nicht. Vielleicht würde ich mich in der Rolle in vier oder fünf Jahre sehen", sagte der Point Guard. Bayern-Trainer Svetislav Pesic hatte für Schaffartzik im neuen Münchner Team keine Hauptrolle mehr vorgesehen.