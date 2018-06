Wien (AFP) Bulgarien liefert einen der mutmaßlichen Fahrer an Österreich aus, der am Steuer des Kühllastwagens mit 71 toten Flüchtlingen gesessen haben soll. Dies entschied ein Regionalgericht in Montana im Nordwesten Bulgariens am Dienstag, wie eine Sprecherin mitteilte. Sein 32-jähriger Mandant sei unschuldig, sagte der Anwalt Svetlin Slavkov. Daher hätten sie die Auslieferung an Österreich beantragt, weil dies die einzige Möglichkeit sei, dort seine Unschuld, auch durch einen DNA-Test, zu beweisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.