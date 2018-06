Brüssel (AFP) Nach der umstrittenen Wiederwahl von Burundis Präsident Pierre Nkurunziza belegt die EU vier Vertraute des Staatschefs mit Sanktionen. Die EU-Botschafter beschlossen gegen sie Einreise- und Vermögenssperren, wie EU-Diplomaten am Dienstag in Brüssel sagten. Die Strafmaßnahmen sollen am Donnerstag am Rande des Rats der Wettbewerbsminister ohne Aussprache bestätigt werden und treten dann mit Veröffentlichung im EU-Amtsblatt tags darauf in Kraft.

