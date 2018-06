Konstanz (AFP) Eine geplanten Flüchtlingsunterkunft in Oberteuringen am Bodensee ist durch einen Brand unbewohnbar geworden. Ob auf die ehemalige Lagerhalle, die sich im Umbau befand, ein Brandanschlag verübt wurde, war nach Angaben der Polizei in Konstanz vom Dienstag zunächst noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.