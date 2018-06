Brüssel (AFP) In der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen hat die EU-Kommission vor dem ersten Treffen mit einem Top-Manager des Konzerns umfassende Aufklärung gefordert. Brüssel wolle "den Dingen auf den Grund gehen" und erwarte, dass VW-Markenvorstand Herbert Diess die Lage erläutere, sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel. "Unsere Botschaft wird klar sein: Wir erwarten, dass Volkswagen vollständig mit den nationalen Behörden kooperiert und EU-Regeln einhält." Diess trifft den Angaben zufolge EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska am frühen Abend (18.30 Uhr).

