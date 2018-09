Berlin (AFP) Nach Bekanntwerden des Abgas-Skandals bei Millionen Dieselautos von Volkswagen fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) umfassende Reformen in der Verkehrspolitik. So sei es etwa "nicht länger hinnehmbar, dass Dieselfahrzeuge in Deutschland weiterhin mit einer deutlich reduzierten Energiesteuer subventioniert" würden, erklärte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger am Dienstag in Berlin. Schließlich stießen Dieselmotoren zwar etwas weniger klimaschädliches Kohlendioxid aus als die Benzinvarianten, doch entstünden zugleich andere Schadstoffe wie Ruß und Stickoxide. Die Besteuerung von Benzin und Diesel solle daher angeglichen werden.

