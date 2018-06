Berlin (AFP) Die CSU will illegale Einreisen von Flüchtlingen künftig direkt an den Grenzen verhindern. Dazu müsse das bestehende Flughafenverfahren auch auf Landgrenzen ausgeweitet werden, sagte Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, der "Passauer Neuen Presse" (Dienstagsausgabe). Flüchtlinge ohne Asylperspektive könnten dann schon an der Grenze zurückgewiesen werden.

