Damaskus (AFP) "Er ist wasserfest, bequem auf langen Wanderungen und im Notfall schnell abgeschnallt", preist Walid einen leuchtend gelben Rucksack an. Walid verkauft Reisegepäck auf dem El-Chidscha-Markt im Zentrum von Damaskus. Das Geschäft läuft gut in diesen Wochen. "Ich verkaufe 20 Rucksäcke am Tag an Kunden jeden Alters, manchmal an ganze Familien", sagt er. Wenn sie sich nach dem strapazierfähigsten Modell erkundigen, weiß Walid Bescheid: "Ich muss sie gar nicht fragen: das sind die Rucksäcke für die Flucht." Für die Flucht nach Deutschland.

