Brüssel (AFP) In der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen von Volkswagen hat die EU-Kommission eine umfassende Aufklärung gefordert. "Die derzeitige Situation muss vollständig erklärt und untersucht werden", schrieb EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska am Dienstagabend nach einem Treffen mit VW-Markenvorstand Herbert Diess im Kurznachrichtendienst Twitter. Beide Seiten waren sich laut einer Kommissionssprecherin einig, "dass die Wiederherstellung des Vertrauens in die europäische Autoindustrie von höchster Bedeutung ist".

