Berlin (AFP) Die Forderungen nach einer getrennten Unterbringung von Flüchtlingen nach Religion und Herkunft sind parteiübergreifend auf Skepsis gestoßen. Für die Integration der Flüchtlinge wäre dies "kontraproduktiv" und "organisatorisch kaum zu bewältigen", erklärte SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi am Dienstag in Berlin. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte in Berlin, eine solche Trennung sei "praktisch in der jetzigen Lage unmöglich".

