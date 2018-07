Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich bei der Unterbringung von Flüchtlingen für eine "Frauen und Kinder zuerst"-Politik ausgesprochen. "Wir müssen die, die besonders schwach sind unter den Flüchtlingen, die müssen wir auch besonders beschützen", sagte Vizekanzler Gabriel am Dienstag in Berlin am Rande einer SPD-Fraktionssitzung. Frauen und Kinder müssten daher "zuerst in feste Unterkünfte kommen, die müssen zuerst in eine möglichst gute Lebenssituation kommen", fügte er hinzu.

