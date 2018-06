Hannover (AFP) Im festgefahrenen Kita-Tarifkonflikt sind die Verhandlungen am Dienstagabend unterbrochen worden. Die Gespräche sollen am Mittwochmorgen in Hannover fortgesetzt werden, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mitteilten. Über den Stand der Verhandlungen machten sie keine Angaben. Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln seit Montag wieder miteinander. Sollten die Gespräche scheitern, drohen neue, massive Streiks in den Kitas.

