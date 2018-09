Berlin (AFP) US-Schauspielerin Clare Danes ist beeindruckt vom Berliner Nachtleben, insbesondere vom Club Berghain. Für Danes, die in Berlin für die neue Staffel der Serie "Homeland" vor der Kamera steht, ist das "unglaubliche" Berghain der "beste Ort der Welt" in einer "tollen" Stadt, wie sie in der Fernsehshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres sagte. Die Clubbesucher gingen von Freitag bis Sonntag tanzen und danach direkt zu Arbeit - "es ist heftig". Im Berghain gebe es sogar eine eigene Eisdiele und Menschen, die "nackt tanzen", sagte die 36-Jährige zu DeGeneres' Verblüffung und Belustigung: "Nackte Menschen, die Eiscreme essen", stellte die Moderatorin unter dem Gelächter des Studiopublikums fest.

