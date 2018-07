Dresden (AFP) Während einer Demonstration der anti-islamischen Pegida-Bewegung sind am Montagabend zwei Journalisten angegriffen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Dresden sagte, soll ein Fotograf von Teilnehmern der Demo geschlagen, ein anderer Journalist getreten worden sein. Zu den näheren Umständen konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

