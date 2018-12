Nürnberg (AFP) Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern steigt laut Bundesagentur für Arbeit (BA) weiter an. Schon seit mehr als einem Jahr zeige die Entwicklung nach oben, aktuell gebe es einen "großen Bedarf an Arbeitskräften", teilte die BA am Dienstag in Nürnberg mit. Hintergrund sei allgemein die gute wirtschaftliche Lage im Land.

