München (AFP) Das Vermögen der privaten Haushalte in aller Welt hat Ende vergangenen Jahres knapp 136 Billionen Euro betragen. Das waren 7,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus dem am Dienstag in München vorgestellten "Global Wealth Report 2015" der Allianz hervorgeht. Mit der Summe könnten die Privathaushalte sämtliche Staatsschulden der Welt "ungefähr dreimal tilgen", heißt es darin. Gleichzeitig übertreffe das Privatvermögen den Wert aller weltweit an einer Börse gelisteten Unternehmen.

